Обляков: нас ждут интересные игры с Чили и Перу

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков поделился мнением о предстоящих товарищеских встречах с Перу и Чили.
Фото: официальный сайт РФС
"Чили и Перу - неплохие команды. Нас ждут интересные игры. Посмотрим, что из этого получится. Хочется побеждать, будем стараться это делать", - сказал Обляков в интервью "Матч ТВ".

Матч против сборной Перу сборная России проведёт в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" 12 ноября, а с Чили национальная команда сыграет в Сочи 15 ноября на стадионе "Фишт".

Отметим, что в октябре подопечные Валерия Карпина выиграли обще товарищеские встречи. В Волгограде сборная России обыграла Иран (2:1), а в Москве выиграла у Боливии (3:0).

Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров.

