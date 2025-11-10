Карпин рассказал, что его напрягает в нынешнем составе сборной России

"Ситуация с форвардами напрягает. Но у нас нет времени разбираться с причинами. Назовите кого-то, кого надо вызвать? Голенкова рассматривали, но не на этот сбор. За Онугхой следим. Но некогда проверять новичков", - приводит слова Карпина "Чемпионат".
В ноябре национальная команда России проведет две домашние товарищеские встречи - 12 числа подопечные Валерия Карпина сыграют с Перу на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, а 15 числа примут на стадионе "Фишт" в Сочи сборную Чили.
В октябре сборная России одержала две домашние победы в товарищеских встречах. Команда Валерия Карпина одержала победу над Ираном со счетом 2:1 и над Боливией со счетом 3:0.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о проблеме в составе национальной команды.
Фото: ФК "Динамо"