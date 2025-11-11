Расулов: моя мечта - играть в "Динамо", но если "Реал" на меня выйдет, можно подумать

"У меня есть мечта играть в "Динамо". Европа? Если "Реал" выйдет на меня, можно подумать", - сказал Расулов в интервью "Матч ТВ".
Курбан Расулов дебютировал в воротах московского "Динамо" в августе этого года. В текущем сезоне он принял участие в семи матчах за основную команду, из которых три встречи сыграл "на ноль".
После 15 сыгранных туров команда Валерия Карпина находится на 10 строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 17 очков.
Следующую игру бело-голубые проведут на своём поле против махачкалинского "Динамо". Матч состоится в воскресенье, 23 ноября.
Фото: ФК "Динамо" Москва