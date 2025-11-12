Матчи Скрыть

Умяров подвел для "Спартака" итоги первого круга РПЛ

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров высказался о положении команды в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Думаю, что даже подводить какие-то итоги нет смысла. Все, кто причастен к "Спартаку", понимают, что это не то место, где мы должны быть. Не то, на что мы рассчитываем. Очень сильно хочется исправить ситуацию", - цитирует Умярова "Матч ТВ".

"Спартак" завершил первый круг текущего сезона Российской Премьер-Лиги на шестой позиции в турнирной таблице. Московская команда набрала 25 очков в 15 прошедших турах и на восемь баллов отстает от первого места.

Напомним, вчера, 11 ноября, с поста главного тренера красно-белых был отправлен в отставку Деян Станкович, руководивший командой с лета прошлого года.

