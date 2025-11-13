— Также были слухи, что вы перейдете в "Динамо".
— В Telegram-каналах видел. И всё, - приводит слова Вахании "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что московское "Динамо" в зимнее трансферное окно намерено приобрести защитников "Ростова" Виктора Мелехина и Илью Ваханию.
В нынешнем сезоне Илья Вахания вышел на поле в 18 встречах за "Ростов" во всех турнирах - защитник записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Вчера, 12 ноября, сборная России сыграла вничью с Перу (1:1) - Илья Вахания вышел на поле с первых минут.
Защитник "Ростова" Вахания высказался о возможном переходе в "Динамо"
Фото: ФК "Ростов"