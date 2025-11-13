Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
20:00
ЭстонияНе начат
Армения
20:00
ВенгрияНе начат
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Азербайджан
22:45
ИсландияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
20:00
ЛатвияНе начат
Литва
20:00
ИзраильНе начат
Чехия
20:00
Сан-МариноНе начат

Защитник "Ростова" Вахания высказался о возможном переходе в "Динамо"

Защитник "Ростова" Илья Вахания высказался о возможном переходе в московское "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"
— Также были слухи, что вы перейдете в "Динамо".

— В Telegram-каналах видел. И всё, - приводит слова Вахании "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что московское "Динамо" в зимнее трансферное окно намерено приобрести защитников "Ростова" Виктора Мелехина и Илью Ваханию.

В нынешнем сезоне Илья Вахания вышел на поле в 18 встречах за "Ростов" во всех турнирах - защитник записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Вчера, 12 ноября, сборная России сыграла вничью с Перу (1:1) - Илья Вахания вышел на поле с первых минут.

