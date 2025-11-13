Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
20:00
ЭстонияНе начат
Армения
20:00
ВенгрияНе начат
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Азербайджан
22:45
ИсландияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
20:00
ЛатвияНе начат
Литва
20:00
ИзраильНе начат
Чехия
20:00
Сан-МариноНе начат

Карпин: пиво - окей, 5 литров и в муку - не окей. Рюмка водки - окей. Везде нужно знать меру

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, разрешено ли выпивать алкоголь футболистам.
Фото: РФС
"Давайте так: пиво — окей, но смотря сколько. Например, пять литров и в муку — не окей. Или водка в большом количестве — не окей. Рюмка водки — окей. Бокал вина — окей, а пять бутылок — не окей. Везде нужно знать меру", - цитирует Карпина Sport24.

Валерий Карпин летом текущего года стал главным тренером московского "Динамо", также специалист с 2021 года занимает пост главного тренера в национальной команде России.

Вчера, 12 ноября, национальная команда России сыграла вничью с Перу в Санкт-Петербурге (1:1). В субботу, 15 ноября, подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с Чили в Сочи. Сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

