Карпин: пиво - окей, 5 литров и в муку - не окей. Рюмка водки - окей. Везде нужно знать меру

"Давайте так: пиво — окей, но смотря сколько. Например, пять литров и в муку — не окей. Или водка в большом количестве — не окей. Рюмка водки — окей. Бокал вина — окей, а пять бутылок — не окей. Везде нужно знать меру", - цитирует Карпина Sport24.
Валерий Карпин летом текущего года стал главным тренером московского "Динамо", также специалист с 2021 года занимает пост главного тренера в национальной команде России.
Вчера, 12 ноября, национальная команда России сыграла вничью с Перу в Санкт-Петербурге (1:1). В субботу, 15 ноября, подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с Чили в Сочи. Сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, разрешено ли выпивать алкоголь футболистам.
Фото: РФС