КДК РФС оштрафовал "Зенит" и ЦСКА по итогам 15 тура РПЛ

"Челестини оштрафован на 50 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны с выходом на поле в матче с "Динамо" Махачкала. Тренер ЦСКА Эспозито оштрафован на 20 тысяч рублей. "Зенит" оштрафован на 20 тысяч рублей за задержку выхода команды из раздевалки на три минуты перед началом матча с "Крыльями Советов", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
В 15 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал выездную победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 1:0, забитым мячом отметился Кирилл Глебов. Петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" - 1:1, авторами забитых мячей стали Фернандо Костанца и Максим Глушенков.
После 15 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 33 набранными очками. Петербуржцы располагаются на третьей строчке с 30 баллами в своем активе.