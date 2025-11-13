Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Норвегия
20:00
ЭстонияНе начат
Армения
20:00
ВенгрияНе начат
Англия
22:45
СербияНе начат
Андорра
22:45
АлбанияНе начат
Азербайджан
22:45
ИсландияНе начат
Ирландия
22:45
ПортугалияНе начат
Франция
22:45
УкраинаНе начат
Молдова
22:45
ИталияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Северная Македония
20:00
ЛатвияНе начат
Литва
20:00
ИзраильНе начат
Чехия
20:00
Сан-МариноНе начат

КДК РФС оштрафовал "Зенит" и ЦСКА по итогам 15 тура РПЛ

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении ЦСКА и "Зенита" по итогам 15 тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Челестини оштрафован на 50 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны с выходом на поле в матче с "Динамо" Махачкала. Тренер ЦСКА Эспозито оштрафован на 20 тысяч рублей. "Зенит" оштрафован на 20 тысяч рублей за задержку выхода команды из раздевалки на три минуты перед началом матча с "Крыльями Советов", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".

В 15 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал выездную победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 1:0, забитым мячом отметился Кирилл Глебов. Петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" - 1:1, авторами забитых мячей стали Фернандо Костанца и Максим Глушенков.

После 15 сыгранных туров команда Фабио Челестини занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 33 набранными очками. Петербуржцы располагаются на третьей строчке с 30 баллами в своем активе.

