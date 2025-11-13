Кафанов - о реакции Сафонова на пропущенный гол с Перу: Матвей сильно перживает

"Если посмотрите на момент с голом, то увидите - Матвей возвращался в позицию, перед прыжком, в момент, когда нужно было толкаться у него поползла левая нога. Он не смог её вытолкнуть. Матвей очень сильно переживает, как и любой человек, оказавшийся в такой ситуации", - сказал Кафанов в интервью "СЭ".
Вчера, 12 ноября сборная России в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" сыграла вничью с перуанцами. Счёт в матче открыл полузащитник хозяев Александр Головин. Гости ответили точным ударом Алекса Валеры из-за штрафной на 82-й минуте встречи.
Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов не попал в заявку на товарищеский матч сборной России против Чили. Игра пройдёт в Сочи на стадионе "Фишт" в субботу, 15 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Фото: официальный сайт РФС