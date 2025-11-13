Защитник сборной России: если бы мы забили второй гол, игра бы закончилась

"Если бы мы забили второй гол, игра бы закончилась. У соперника два удара и один гол, в остальном даже моментов не было, поэтому обидно. Думали, что они будут настырнее в атаке. Из последних соперников перуанцы по стилю игры похожи на Иран", - сказал Горшков в интервью Metaraitings.
Вчера, 12 ноября в Санкт-Петербурге состоялся товарищеский матч между сборными России и Перу. Игра завершилась со счётом 1:1. Первый мяч в этой встрече забил полузащитник россиян Александр Головин. В концовке второго тайма перуанцы ответили дальним ударом форварда Алекса Валеры.
Отметим, что сборная России под руководством Валерия Карпина не проигрывает 22 матча подряд. В последний раз национальная команда уступила Хорватии (0:1) в отборочном матче к чемпионату мира 2022 года 14 ноября 2021 года. За этот период сборная России выиграла 14 встреч и восемь раз сыграла вничью.
Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут в Сочи на стадионе "Фишт" против чилийцев. Игра пройдёт в субботу, 15 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Защитник сборной России и "Зенита" Юрий Горшков поделился мнением о ничейном результате в товарищеской встрече против Перу (1:1).
Фото: официальный сайт РФС