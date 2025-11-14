Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
20:00
МальтаНе начат
Польша
22:45
НидерландыНе начат
Хорватия
22:45
Фарерские островаНе начат
Гибралтар
22:45
ЧерногорияНе начат
Люксембург
22:45
ГерманияНе начат
Словакия
22:45
Северная ИрландияНе начат

Карпин: играть нравилось больше, чем тренировать

Главный тренер московского "Динамо" и сборной России Валерий Карпин рассказал, почему ему нравилось больше играть, чем тренировать.
Фото: официальный сайт РФС
"Как игроку тебе хорошо: команда проиграла, да и пофиг, главное - я играл нормально. А тренеру нужно отвечать за каждого игрока в отдельности и за команду в целом", - передаёт слова Карпина "Матч ТВ".

Валерий Карпин является главным тренером сборной России. Под его руководством национальная команда провела 29 матчей, одержала 20 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. Также российский специалист с июня этого года возглавляет московское "Динамо", которое после первого круга чемпионата России занимает 10 строчку в турнирной таблице с 17 набранными очками.

