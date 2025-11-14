Губерниев: у "Спартака" не хватит ума поставить Талалаева

"Я думаю, что "Спартак" должен возглавить Андрей Талалаев, но у них ума не хватит договориться с Калининградом и поставить его. Поэтому возглавит либо Дон Альберто Сальватьерра - знаменитый тренер из Мексики, либо его сын - Луис Альберто Сальватьерра - тоже известный тренер. Он с футбольным клубом "Рабыни Изауры" работали и работали хорошо", - сказал Губерниев в интервью "Чемпионату".
После первого круга чемпионата России "Спартак" располагается на шестой позиции в турнирной таблице с 25 набранными очками, а "Балтика" занимает пятую строчку, имея в своём активе 28 баллов.
Напомним, что Деян Станкович покинул красно-белую команду 11 ноября. Он работал в московском "Спартаке" с лета 2024 года по 11 ноября текущего года. Под руководством сербского специалиста команда по итогам прошлого сезона заняла 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах. На данный момент временно исполняющим обязанности главного тренера является Вадим Романов.
Следующий матч "Спартак" проведёт на своём поле против ЦСКА. Игра пройдёт в субботу, 22 ноября.
Российский комментатор Дмитрий Губерниев считает, что главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев должен возглавить "Спартак".
Фото: ФК "Балтика"