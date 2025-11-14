Карпин - о сборной России на чемпионате мира: поборолись бы за выход из группы

"Думаю, точно поборолась бы за выход из группы. А дальше в плей-офф часто бывает лотерея: в отдельном матче может произойти что угодно", - передаёт слова Карпина "Матч ТВ".
Отметим, что российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
В этом году национальная команда сыграла девять матчей - в шести одержала победу, а три завершились вничью. На данный момент под руководством Валерия Карпина сборная России не проигрывает 22 встречи подряд.
В среду, 12 ноября национальная команда сыграла вничью против Перу (1:1) в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Следующая игра состоится 15 ноября в Сочи на стадионе "Фишт" против Чили. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Фото: официальный сайт РФС