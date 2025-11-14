Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
20:00
МальтаНе начат
Польша
22:45
НидерландыНе начат
Хорватия
22:45
Фарерские островаНе начат
Гибралтар
22:45
ЧерногорияНе начат
Люксембург
22:45
ГерманияНе начат
Словакия
22:45
Северная ИрландияНе начат

Карпин - о сборной России на чемпионате мира: поборолись бы за выход из группы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что сборная России поборолась бы за выход из группы на чемпионате мира 2026 года.
Фото: официальный сайт РФС
"Думаю, точно поборолась бы за выход из группы. А дальше в плей-офф часто бывает лотерея: в отдельном матче может произойти что угодно", - передаёт слова Карпина "Матч ТВ".

Отметим, что российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

В этом году национальная команда сыграла девять матчей - в шести одержала победу, а три завершились вничью. На данный момент под руководством Валерия Карпина сборная России не проигрывает 22 встречи подряд.

В среду, 12 ноября национальная команда сыграла вничью против Перу (1:1) в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Следующая игра состоится 15 ноября в Сочи на стадионе "Фишт" против Чили. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится