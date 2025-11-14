Талалаев - о результатах "Балтики": ожидали этого ещё перед сезоном

"Если брать именно результат, мы могли набрать больше очков. Уверен, что могли бы быть выше сейчас. Ожидали этого ещё перед стартом сезона. На последнем сборе, разговаривая с генеральным директором, сказал, что если всё будет хорошо, то мы удивим многих", - сказал Талалаев в интервью "Чемпионату".
После первого круга Российской Премьер-Лиги "Балтика" занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 28 очков. Калининградцы отстают на пять баллов от лидирующего "Краснодара". Также подопечные Андрея Талалаева пропустили семь мячей за 15 встреч - меньше всех в чемпионате.
В следующем туре "Балтика" сыграет на выезде против "Оренбурга". Игра пройдёт в субботу, 22 ноября.
Фото: ФК "Балтика"