Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
20:00
МальтаНе начат
Польша
22:45
НидерландыНе начат
Хорватия
22:45
Фарерские островаНе начат
Гибралтар
22:45
ЧерногорияНе начат
Люксембург
22:45
ГерманияНе начат
Словакия
22:45
Северная ИрландияНе начат

Талалаев - о результатах "Балтики": ожидали этого ещё перед сезоном

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев прокомментировал результаты команды в первом круге РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
"Если брать именно результат, мы могли набрать больше очков. Уверен, что могли бы быть выше сейчас. Ожидали этого ещё перед стартом сезона. На последнем сборе, разговаривая с генеральным директором, сказал, что если всё будет хорошо, то мы удивим многих", - сказал Талалаев в интервью "Чемпионату".

После первого круга Российской Премьер-Лиги "Балтика" занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 28 очков. Калининградцы отстают на пять баллов от лидирующего "Краснодара". Также подопечные Андрея Талалаева пропустили семь мячей за 15 встреч - меньше всех в чемпионате.

В следующем туре "Балтика" сыграет на выезде против "Оренбурга". Игра пройдёт в субботу, 22 ноября.

