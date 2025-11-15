Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Торпедо
1 - 0 1 0
Ротор2 тайм
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
1 - 0 1 0
Бельгия1 тайм
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

Семшов - о совмещении постов Карпина: он же не в глухую тайгу уезжает

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал совмещение Валерием Карпиным постов главного тренера сборной России и московского "Динамо".
Фото: официальный сайт РФС
"Поверьте, если бы "Динамо" радовало поклонников, никто бы не вспомнил о совмещении. А когда результата нет, начинается поиск виноватых. Всё-таки Валерий Георгиевич не уезжает в глухую тайгу. Даже когда он отлучается в сборную, находится на связи с ассистентами и оставляет им чёткий план", - сказал Семшов в интервью RT.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. За это время под его руководством национальная команда провела 29 матчей, из которых выиграла 20 встреч, восемь раз сыграла вничью и в одной потерпела поражение.

Последняя игра против Перу закончилась ничьей со счётом 1:1. Голами в матче отметились Александр Головин и Алекс Валера.

Сегодня подопечные Валерия Карпина на своём поле примут сборную Чили. Игра пройдёт в Сочи на стадионе "Фишт". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Московское "Динамо" Валерий Карпин возглавляет с июня этого года. После первого круга нынешнего чемпионата России бело-голубые располагаются на 10 строчке в турнирной таблице с 17 набранными очками.

