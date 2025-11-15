"Поверьте, если бы "Динамо" радовало поклонников, никто бы не вспомнил о совмещении. А когда результата нет, начинается поиск виноватых. Всё-таки Валерий Георгиевич не уезжает в глухую тайгу. Даже когда он отлучается в сборную, находится на связи с ассистентами и оставляет им чёткий план", - сказал Семшов в интервью RT.
Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. За это время под его руководством национальная команда провела 29 матчей, из которых выиграла 20 встреч, восемь раз сыграла вничью и в одной потерпела поражение.
Последняя игра против Перу закончилась ничьей со счётом 1:1. Голами в матче отметились Александр Головин и Алекс Валера.
Сегодня подопечные Валерия Карпина на своём поле примут сборную Чили. Игра пройдёт в Сочи на стадионе "Фишт". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Московское "Динамо" Валерий Карпин возглавляет с июня этого года. После первого круга нынешнего чемпионата России бело-голубые располагаются на 10 строчке в турнирной таблице с 17 набранными очками.
Семшов - о совмещении постов Карпина: он же не в глухую тайгу уезжает
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал совмещение Валерием Карпиным постов главного тренера сборной России и московского "Динамо".
Фото: официальный сайт РФС