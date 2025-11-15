Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Торпедо
1 - 0 1 0
Ротор2 тайм
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
1 - 0 1 0
Бельгия1 тайм
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

Пятибратов: если мы хотим ввести лимит, то и тренеры должны проходить отбор

Бывший главный тренер "Факела" поделился мнением насчёт иностранных тренеров в российском футболе.
Фото: ФК "Факел"
"Если мы хотим ввести достойный лимит на легионеров, чтобы к нам приезжали лучшие, то и тренеры тоже должны проходить какой-то отбор. Главное, чтобы пришёл специалист, который впервые за долгие годы даст стабильный результат. Тот, кто убедит в своей состоятельности и даст что-то новое", - сказал Пятибратов в интервью Livesport.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в Российской Премьер-Лиге будет ужесточен лимит на легионеров. Сообщалось, что через несколько сезонов клубам чемпионата России будет позволено вносить в заявку 10 легионеров и выпускать одновременно на поле не более половины из них. На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров одновременно.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится