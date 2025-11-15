Пятибратов: если мы хотим ввести лимит, то и тренеры должны проходить отбор

"Если мы хотим ввести достойный лимит на легионеров, чтобы к нам приезжали лучшие, то и тренеры тоже должны проходить какой-то отбор. Главное, чтобы пришёл специалист, который впервые за долгие годы даст стабильный результат. Тот, кто убедит в своей состоятельности и даст что-то новое", - сказал Пятибратов в интервью Livesport.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в Российской Премьер-Лиге будет ужесточен лимит на легионеров. Сообщалось, что через несколько сезонов клубам чемпионата России будет позволено вносить в заявку 10 легионеров и выпускать одновременно на поле не более половины из них. На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров одновременно.
Бывший главный тренер "Факела" поделился мнением насчёт иностранных тренеров в российском футболе.
Фото: ФК "Факел"