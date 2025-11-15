Экс-игрок "Спартака" назвал "глупостью" увольнение Станковича

"Станковича уволили преждевременно. Думаю, никаких изменений до декабря не будет. Романов отработает четыре матча. Мне кажется, эта была глупость увольнять Станковича и оставлять команду без тренера. "Спартак" опять нас удивил", - сказал Ледяхов в интервью "РБ Спорт".
Во вторник, 11 ноября московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера. Сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года. В прошедшем сезоне красно-белые заняли четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 57 очков в 30 встречах. Исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба стал Вадим Романов, работавший ассистентом в тренерском штабе Деяна Станковича.
После 15 сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой позиции в турнирной таблице российского чемпионата с 25 набранными баллами в своем активе. В 16 туре Российской Премьер-Лиги столичная команда сыграет на домашнем стадионе с ЦСКА, который занимает второе место в таблице с 33 баллами.
Фото: ФК "Спартак" Москва