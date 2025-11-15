Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Торпедо
1 - 0 1 0
Ротор2 тайм
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
1 - 0 1 0
Бельгия1 тайм
Турция
20:00
БолгарияНе начат
Лихтенштейн
20:00
УэльсНе начат
Кипр
20:00
АвстрияНе начат
Грузия
20:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
РумынияНе начат
Дания
22:45
БеларусьНе начат
Словения
22:45
КосовоНе начат
Швейцария
22:45
ШвецияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
18:00
ЧилиНе начат

Экс-игрок "Спартака" назвал "глупостью" увольнение Станковича

Бывший футболист "Спартака" Игорь Ледяхов поделился мнением об уходе Деяна Станковича из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак" Москва
"Станковича уволили преждевременно. Думаю, никаких изменений до декабря не будет. Романов отработает четыре матча. Мне кажется, эта была глупость увольнять Станковича и оставлять команду без тренера. "Спартак" опять нас удивил", - сказал Ледяхов в интервью "РБ Спорт".

Во вторник, 11 ноября московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера. Сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года. В прошедшем сезоне красно-белые заняли четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 57 очков в 30 встречах. Исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба стал Вадим Романов, работавший ассистентом в тренерском штабе Деяна Станковича.

После 15 сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой позиции в турнирной таблице российского чемпионата с 25 набранными баллами в своем активе. В 16 туре Российской Премьер-Лиги столичная команда сыграет на домашнем стадионе с ЦСКА, который занимает второе место в таблице с 33 баллами.

