Обляков покинул поле из-за травмы в матче с Чили

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков был заменён в первом тайме товарищеского матча с Чили из-за повреждения.
Фото: официальный сайт РФС
Игра проходит на стадионе "Фишт" в Сочи. Ивана Облякова заменили на 25-й минуте. Вместо него на поле выше Алексей Батраков.

В данный момент закончился первый тайм товарищеской встречи. Чили ведёт со счётом 1:0. Голом отметился Гонсало Тапия, который воспользовался ошибкой Игоря Дивеева.

Также отметим, что Иван Обляков получил травму за неделю до дерби со "Спартаком". Встреча пройдёт в рамках 16-го тура РПЛ в субботу, 22 ноября.

