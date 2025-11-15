Игра проходит на стадионе "Фишт" в Сочи. Ивана Облякова заменили на 25-й минуте. Вместо него на поле выше Алексей Батраков.
В данный момент закончился первый тайм товарищеской встречи. Чили ведёт со счётом 1:0. Голом отметился Гонсало Тапия, который воспользовался ошибкой Игоря Дивеева.
Также отметим, что Иван Обляков получил травму за неделю до дерби со "Спартаком". Встреча пройдёт в рамках 16-го тура РПЛ в субботу, 22 ноября.
Обляков покинул поле из-за травмы в матче с Чили
Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков был заменён в первом тайме товарищеского матча с Чили из-за повреждения.
Фото: официальный сайт РФС