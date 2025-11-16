Матчи Скрыть

Первая лига

Сокол
13:00
ФакелНе начат
Уфа
14:00
Арсенал ТулаНе начат
Челябинск
15:00
КАМАЗНе начат
Шинник
17:30
ЧайкаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
17:00
АрменияНе начат
Венгрия
17:00
ИрландияНе начат
Албания
20:00
АнглияНе начат
Сербия
20:00
ЛатвияНе начат
Украина
20:00
ИсландияНе начат
Азербайджан
20:00
ФранцияНе начат
Израиль
22:45
МолдоваНе начат
Италия
22:45
НорвегияНе начат

Кононов – об увольнении Станковича: я удивлён. Мне нравилась его работа

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал увольнение Деяна Станковича с поста наставника красно-белых.
Фото: Global Look Press
"Я удивлён увольнением Станковича из "Спартака". Мне нравилась его работа. Да, он человек импульсивный. Возможно, непростой и с характером. Но, как мне виделось, игроки его слушали и уважали. То, что происходит внутри, трудно знать. Дальше это детали клубного руководства", - сказал Кононов "Чемпионату".

Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" в начале июля 2024 года. Под его руководством красно-белые провели 64 матча, одержали 37 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений. 11 ноября пресс-служба клуба объявила об уходе сербского специалиста. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов.

На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 15-ти встречах.

