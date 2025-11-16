Кононов – об увольнении Станковича: я удивлён. Мне нравилась его работа

"Я удивлён увольнением Станковича из "Спартака". Мне нравилась его работа. Да, он человек импульсивный. Возможно, непростой и с характером. Но, как мне виделось, игроки его слушали и уважали. То, что происходит внутри, трудно знать. Дальше это детали клубного руководства", - сказал Кононов "Чемпионату".
Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" в начале июля 2024 года. Под его руководством красно-белые провели 64 матча, одержали 37 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений. 11 ноября пресс-служба клуба объявила об уходе сербского специалиста. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов.
На данный момент "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 15-ти встречах.
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал увольнение Деяна Станковича с поста наставника красно-белых.
Фото: Global Look Press