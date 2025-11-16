Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Уфа
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Челябинск
3 - 3 3 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
4 - 1 4 1
Чайка2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
9 - 1 9 1
АрменияЗавершен
Венгрия
2 - 3 2 3
ИрландияЗавершен
Албания
20:00
АнглияНе начат
Сербия
20:00
ЛатвияНе начат
Украина
20:00
ИсландияНе начат
Азербайджан
20:00
ФранцияНе начат
Израиль
22:45
МолдоваНе начат
Италия
22:45
НорвегияНе начат

Глебов оценил возможные шансы сборной России на ЧМ

Полузащитник сборной России Кирилл Глебов прокомментировал возможные шансы команды на чемпионате мира.
Фото: официальный сайт РФС
"Прикидывал ли, как могла бы выступить сборная России на чемпионате мира? Наверное, нет, потому что трезво не можем оценить, сыграли бы с Брунеем или Францией, какая была бы группа, какие соперники. Предсказать это невозможно, так что не решусь говорить, вышли бы мы в 1/4 или в 1/8 финала. Сложный вопрос", - приводит слова Глебова Bobsoccer.

Вчера, 15 ноября сборная России проиграла команде Чили в Сочи на стадионе "Фишт" со счётом 0:2. Кирилл Глебов вышел на замену на 59-й минуте в этой встрече.

Отметим, что это поражение сборная потерпела впервые за четыре года. Последний раз подопечные Валерия Карпина проиграли в 2021 году в отборочном цикле к чемпионату мира 2022 года хорватам (0:1).

Напомним, что национальная команда не принимает участия в официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА с марта 2022 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится