"Прикидывал ли, как могла бы выступить сборная России на чемпионате мира? Наверное, нет, потому что трезво не можем оценить, сыграли бы с Брунеем или Францией, какая была бы группа, какие соперники. Предсказать это невозможно, так что не решусь говорить, вышли бы мы в 1/4 или в 1/8 финала. Сложный вопрос", - приводит слова Глебова Bobsoccer.
Вчера, 15 ноября сборная России проиграла команде Чили в Сочи на стадионе "Фишт" со счётом 0:2. Кирилл Глебов вышел на замену на 59-й минуте в этой встрече.
Отметим, что это поражение сборная потерпела впервые за четыре года. Последний раз подопечные Валерия Карпина проиграли в 2021 году в отборочном цикле к чемпионату мира 2022 года хорватам (0:1).
Напомним, что национальная команда не принимает участия в официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА с марта 2022 года.
Глебов оценил возможные шансы сборной России на ЧМ
Полузащитник сборной России Кирилл Глебов прокомментировал возможные шансы команды на чемпионате мира.
Фото: официальный сайт РФС