Дивеев: на Аргентину был бы настрой, как будто играем в отборочном турнире

Защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что хотел бы сыграть товарищеский матч против команды Аргентины.
Фото: ПФК ЦСКА
"Просто Аргентина - топ-сборная, которая выиграла чемпионат мира. Все хотели бы сыграть с ней. Очень многие приехали бы посмотреть. Как раз был бы тот настрой, как будто мы играем в отборочном турнире. На Чили, конечно, тоже высоких настрой. Но всё равно статус соперников ощущается по-другому", - сказал Дивеев в интервью "СЭ".

В 2025 году сборная России провела 10 матчей, выиграла шесть из них, три сыграла вничью, один проиграла. Чилийцы обыграли россиян в Сочи на стадионе "Фишт" в субботу, 15 ноября со счётом 2:0. Игорь Дивеев вышел на матч с капитанской повязкой и сыграл весь матч. Защитник всего принял участие в составе национальной команды 19 встреч и отметился одним забитым мячом.

Последний раз российская сборная играла с командой Аргентины 17 ноября 2017 года и проиграла 0:1.

