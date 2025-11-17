Дивеев: на Аргентину был бы настрой, как будто играем в отборочном турнире

"Просто Аргентина - топ-сборная, которая выиграла чемпионат мира. Все хотели бы сыграть с ней. Очень многие приехали бы посмотреть. Как раз был бы тот настрой, как будто мы играем в отборочном турнире. На Чили, конечно, тоже высоких настрой. Но всё равно статус соперников ощущается по-другому", - сказал Дивеев в интервью "СЭ".
В 2025 году сборная России провела 10 матчей, выиграла шесть из них, три сыграла вничью, один проиграла. Чилийцы обыграли россиян в Сочи на стадионе "Фишт" в субботу, 15 ноября со счётом 2:0. Игорь Дивеев вышел на матч с капитанской повязкой и сыграл весь матч. Защитник всего принял участие в составе национальной команды 19 встреч и отметился одним забитым мячом.
Последний раз российская сборная играла с командой Аргентины 17 ноября 2017 года и проиграла 0:1.
Защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что хотел бы сыграть товарищеский матч против команды Аргентины.
Фото: ПФК ЦСКА