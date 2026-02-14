Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Динамо СамаркандЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
ПюникЗавершен
Ахмат
3 - 2 3 2
АГМКЗавершен

Семшов: в "Динамо" есть игрок, позицию которого, как и его сильных качеств, не понимаю

Экс-футболист "Динамо" Игорь Семшов высказался об игре бразильца Рубенса.
Фото: ФК "Динамо"
В "Динамо" есть футболист, позицию которого, как и его сильных качеств, не понимаю, - это Рубенс.

Может порубиться и побороться - но, наверное, не для этого его брали". Пришел - и за полгода вообще ничего. Есть левая нога, но он на любой позиции, слева в обороне или в центре - это просто средний игрок", - сказал Семшов.

Рубенс присоединился к "Динамо" летом 2025 года, перейдя из "Атлетико Минейро", воспитанником которого является. Стороны заключили трудовое соглашение до конца июня 2030 года. В составе бело-голубых бразильский защитник принял участие в 19 матчах Российской Премьер-лиги и Кубка России, в которых получил две желтые карточки и не отметился результативными действяими.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится