Семшов: в "Динамо" есть игрок, позицию которого, как и его сильных качеств, не понимаю

В "Динамо" есть футболист, позицию которого, как и его сильных качеств, не понимаю, - это Рубенс.
Может порубиться и побороться - но, наверное, не для этого его брали". Пришел - и за полгода вообще ничего. Есть левая нога, но он на любой позиции, слева в обороне или в центре - это просто средний игрок", - сказал Семшов.
Рубенс присоединился к "Динамо" летом 2025 года, перейдя из "Атлетико Минейро", воспитанником которого является. Стороны заключили трудовое соглашение до конца июня 2030 года. В составе бело-голубых бразильский защитник принял участие в 19 матчах Российской Премьер-лиги и Кубка России, в которых получил две желтые карточки и не отметился результативными действяими.
