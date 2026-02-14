Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Динамо СамаркандЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
ПюникЗавершен
Ахмат
3 - 2 3 2
АГМКЗавершен

"Оренбург" интересуется нападающим "Сочи" - Metaratings

Оренбуржцы могут арендовать вингера.
Фото: ФК "Сочи"
По данным источника, 20-летний крайний нападающий Руслан Барт интересен "Оренбургу". Сообщается, что уральцы хотели бы взять игрока в аренду с правом выкупа, но сумма возможного трансфера не устраивает "Сочи".

Барт выступает за "Сочи" с лета 2024 года. Контракт футболиста рассчитан до конца июня 2027-го. В нынешнем сезоне вингер принял участие в 14 матчах за сочинскую команду во всех турнирах, в которых отличился двумя голевыми передачами.

Источник: Metaratings

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится