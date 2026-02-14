"Оренбург" интересуется нападающим "Сочи" - Metaratings

По данным источника, 20-летний крайний нападающий Руслан Барт интересен "Оренбургу". Сообщается, что уральцы хотели бы взять игрока в аренду с правом выкупа, но сумма возможного трансфера не устраивает "Сочи".
Барт выступает за "Сочи" с лета 2024 года. Контракт футболиста рассчитан до конца июня 2027-го. В нынешнем сезоне вингер принял участие в 14 матчах за сочинскую команду во всех турнирах, в которых отличился двумя голевыми передачами.
Оренбуржцы могут арендовать вингера.
Фото: ФК "Сочи"