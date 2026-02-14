Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Динамо СамаркандЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
ПюникЗавершен
Ахмат
3 - 2 3 2
АГМКЗавершен

Глушаков назвал главных претендентов на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Экс-футболист сборной России Денис Глушаков поделился мыслями о фаворитах чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодар" и "Зенит" - главные претенденты на чемпионство. Состав, сыгранность и уровень исполнителей у этих команд лучше, чем у всех других", - цитирует Глушакова "Матч ТВ".

По итогам первой части текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает действующий чемпион страны "Краснодар". Команда Мурада Мусаева набрала 40 очков в 18 турах и на один балл опережает петербургский "Зенит", идущий на второй строчке. Топ-3 замыкает на данный момент московский "Локомотив", ушедший на зимнюю паузу в чемпионате с 37 набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится