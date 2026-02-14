Глушаков назвал главных претендентов на чемпионство в этом сезоне РПЛ

"Краснодар" и "Зенит" - главные претенденты на чемпионство. Состав, сыгранность и уровень исполнителей у этих команд лучше, чем у всех других", - цитирует Глушакова "Матч ТВ".
По итогам первой части текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает действующий чемпион страны "Краснодар". Команда Мурада Мусаева набрала 40 очков в 18 турах и на один балл опережает петербургский "Зенит", идущий на второй строчке. Топ-3 замыкает на данный момент московский "Локомотив", ушедший на зимнюю паузу в чемпионате с 37 набранными очками.