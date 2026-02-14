"Уже в конце этого сезона Карседо уберут". Заварзин - о "Спартаке"

Уже в конце этого сезона Карседо уберут. "Спартак" мог бы оставить Романова и спокойно доиграть сезон. Карседо ничего из себя не представляет", - считает Заварзин.
В январе главным тренером "Спартака" был назначен Хуан Карлос Карседо. Испанский специалист, трудовое соглашение с которым было подписано до лета 2028 года, сменил Вадима Романова, исполняюшего обязанности наставника команды.
Ранее Карседо работал в "Спартаке" ассистентом Унаи Эмери. Последним клубом в его тренерской карьере был кипрский "Пафос", который он возглавлял с лета 2023-го.
Источник: "РБ Спорт"