Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Динамо СамаркандЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
Пюник1 тайм
Ахмат
1 - 1 1 1
АГМК1 тайм

"Уже в конце этого сезона Карседо уберут". Заварзин - о "Спартаке"

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин высказался о новом главном тренере красно-белых Хуане Карлосе Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" лучше не станет. Романов остался, но а Карседо выдающийся тренер, что ли? Главную роль в "Спартаке" будет играть психология футболистов. Хорошо, если красно-белые окажутся в пятерке по итогам сезона.

Уже в конце этого сезона Карседо уберут. "Спартак" мог бы оставить Романова и спокойно доиграть сезон. Карседо ничего из себя не представляет", - считает Заварзин.

В январе главным тренером "Спартака" был назначен Хуан Карлос Карседо. Испанский специалист, трудовое соглашение с которым было подписано до лета 2028 года, сменил Вадима Романова, исполняюшего обязанности наставника команды.

Ранее Карседо работал в "Спартаке" ассистентом Унаи Эмери. Последним клубом в его тренерской карьере был кипрский "Пафос", который он возглавлял с лета 2023-го.

Источник: "РБ Спорт"

