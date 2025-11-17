Матчи Скрыть

Первая лига

Спартак Кострома
19:30
РодинаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Черногория
22:45
ХорватияНе начат
Германия
22:45
СловакияНе начат
Мальта
22:45
ПольшаНе начат
Северная Ирландия
22:45
ЛюксембургНе начат
Чехия
22:45
ГибралтарНе начат
Нидерланды
22:45
ЛитваНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Финляндия
20:00
АндорраНе начат

"Я был в шоке. Уже на улицу выходить страшно". Дивеев высказался о похищении Мостового

Защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своей реакции на попытку похищения полузащитника "Зенита" Андрея Мостового.
Фото: "Чемпионат"
"Я был в шоке от этой новости. Я просто обалдел. Уже на улицу тяжело выходить, страшно, потому что есть такие люди. И ты должен соблюдать дистанцию просто с каждым человеком, с которым ты стоишь и разговариваешь. Или просто фотографируешься", – приводит слова Дивеева "Спорт-Экспресс".

Андрея Мостового пытались похитить 23 октября. В сети появилось видео с камер видеонаблюдения, на котором двое мужчин нападают на футболиста и пытаются затащить его в машину. Мостовой смог отбиться и убежать.

В нынешнем сезоне полузащитник "Зенита" принял участие в 20 матчах РПЛ и Кубка России, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре голевые передачи. Игорь Дивеев выступил в 15 встречах за ЦСКА, отметившись тремя голами.

