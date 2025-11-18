Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бельгия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Болгария
22:45
ГрузияНе начат
Австрия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Косово
22:45
ШвейцарияНе начат
Шотландия
22:45
ДанияНе начат
Испания
22:45
ТурцияНе начат
Уэльс
22:45
Северная МакедонияНе начат
Беларусь
22:45
ГрецияНе начат
Швеция
22:45
СловенияНе начат
Румыния
22:45
Сан-МариноНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
20:00
ЭстонияНе начат
Фарерские острова
20:00
КазахстанНе начат

Сборная России U-21 разгромила молодежку Кыргызстана и выиграла международный турнир

Молодежная сборная России среди футболистов не старше 21 года с разгромным счетом 8:0 выиграла у сборной Кыргызстана и завоевала Кубок Манаса.
Фото: молодежная сборная России
Этот товарищеский турнир был организован Кыргызским футбольным союзом. Кроме хозяев соревнований и сборной России U-21, за Кубок Манаса боролись сборные Ирана и Бахрейна среди игроков младше 23 лет.

Голами в составе российской молодежки в игре с Кыргызстаном отметились Ульви Бабаев (19'), Даниил Моторин (23'), Илья Кирш (32'), Кирилл Столбов (43'), Казбек Мукаилов (52') и Дмитрий Кучугура (87'). Еще два мяча в свои ворота срезали кыргызские футболисты Юрускельди Маданов (45+3') и Даниэль Разулов (90+1').

Сборная России U-21 набрала на Кубке Манаса 9 очков, забила 12 мячей и не пропустила ни одного гола. До Кыргызстана россияне обыграли Иран и Бахрейн с одинаковым счетом 2:0.

