Сборная России U-21 разгромила молодежку Кыргызстана и выиграла международный турнир

Этот товарищеский турнир был организован Кыргызским футбольным союзом. Кроме хозяев соревнований и сборной России U-21, за Кубок Манаса боролись сборные Ирана и Бахрейна среди игроков младше 23 лет.
Голами в составе российской молодежки в игре с Кыргызстаном отметились Ульви Бабаев (19'), Даниил Моторин (23'), Илья Кирш (32'), Кирилл Столбов (43'), Казбек Мукаилов (52') и Дмитрий Кучугура (87'). Еще два мяча в свои ворота срезали кыргызские футболисты Юрускельди Маданов (45+3') и Даниэль Разулов (90+1').
Сборная России U-21 набрала на Кубке Манаса 9 очков, забила 12 мячей и не пропустила ни одного гола. До Кыргызстана россияне обыграли Иран и Бахрейн с одинаковым счетом 2:0.
Фото: молодежная сборная России