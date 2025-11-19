Матчи Скрыть

"Локомотив" договорился о продлении контракта с Галактионовым - "Чемпионат"

Московский "Локомотив" договорился о продлении контракта с главным тренером.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, столичный "Локомотив" договорился о продлении контракта с Михаилом Галактионовым на три года. Зарплата специалиста будет увеличена.

Напомним, что Михаил Галактионов работает в клубе с 2022 года, ранее он занимал пост главного тренера в "Пари НН" и молодежной сборной России.

После 15 сыгранных туров "Локомотив" располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 30 набранными очками. Ранее в СМИ появилась информация, что столичное "Динамо" заинтересовано в приглашении Михаила Галактионова на пост главного тренера.

Источник: "Чемпионат".

