"Локомотив" договорился о продлении контракта с Галактионовым - "Чемпионат"

По информации источника, столичный "Локомотив" договорился о продлении контракта с Михаилом Галактионовым на три года. Зарплата специалиста будет увеличена.
Напомним, что Михаил Галактионов работает в клубе с 2022 года, ранее он занимал пост главного тренера в "Пари НН" и молодежной сборной России.
После 15 сыгранных туров "Локомотив" располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 30 набранными очками. Ранее в СМИ появилась информация, что столичное "Динамо" заинтересовано в приглашении Михаила Галактионова на пост главного тренера.
Источник: "Чемпионат".
Фото: ФК "Локомотив"