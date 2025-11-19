"Мы можем играть на равных с топ-клубами, как, например, с ЦСКА. Мы и раньше это доказывали. Если будем продолжать бороться, стараться, то можем отбирать очки абсолютно у любой команды", - цитирует Мрезига "Матч ТВ".
После 15 сыгранных туров махачкалинское "Динамо" располагается на 12 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 14 набранными очками.
В 16 туре Российской Премьер-Лиги махачкалинцы сыграют на выезде с московским "Динамо". Встреча состоится в воскресенье, 23 ноября, в 17:30 по столичному времени.
Футболист махачкалинского "Динамо": мы можем играть на равных с топ-клубами
Футболист махачкалинского "Динамо" Хуссем Мрезиг заявил, что команда может играть на равных с топ-клубами РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала