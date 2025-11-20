Вратарь "Сочи": тренерская перестановка встряхнула нас эмоционально

"Конечно, тренерская перестановка встряхнула нас эмоционально. Обидно, что при этом проиграли в двух последних турах ключевые матчи — "Оренбургу" (1:3) и "Ростову" (0:1). Но шансы в любом случае ещё будут — нужно за них цепляться и грызться. У меня лично есть надежда, что мы останемся", — приводят слова Дегтева "Известия".
"Сочи" объявил о смене главного тренера Роберта Морено в сентябре 2025 года. Его пост занял российский специалист Игорь Осинькин, подписав контракт с клубом до конца текущего сезона.
На данный момент "Сочи" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. За 15 прошедших туров РПЛ команда набрала 8 очков. В следующем туре команда Осинькина сыграет с "Акроном". Встреча состоится 21 ноября. Начало – в 18:30 по московскому времени.
Вратарь "Сочи" Александр Дегтев ответил, появилась ли у команды вера не сохранение в РПЛ после смены тренерского штаба.
