"Восстановление идёт хорошо. Мы понимаем, что это очень тяжёлая травма - ахилл. Сейчас мне нужно дисциплинированно работать, набирать форму. Все в клубе мне очень помогают: физиотерапевт, массажист, врачи. Также я всегда на связи с врачами из Бразилии. Очень надеюсь, что, когда начнётся сбор, я уже буду полностью готов тренироваться в общей группе", - сказал Гомес в интервью Sport24.
Полузащитник "Динамо" Артур Гомес не играет за команду с апреля. Он получил травму ахиллова сухожилия в прошлом сезоне в матче против "Пари НН".
Бразилец перешёл в команду в сентябре 2024 года. За этот период вингер провёл в составе бело-голубых 21 матч, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал три голевые передачи. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 3,5 миллиона евро. Контракт Артура Гомеса с "Динамо" рассчитан до июня 2029 года.
Игрок "Динамо" - о тяжёлой травме: страдаю, когда не могу выйти на поле
Полузащитник московского "Динамо" Артур Гомес рассказал восстановлении после тяжёлой травмы.
Фото: ФК "Динамо" Москва