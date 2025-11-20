Экс-игрок "Спартака" заявил, что ЦСКА является фаворитом в дерби

"Если "Спартак" сейчас настроится на матч, то у него есть шанс уйти с поля без поражения. Но по потенциалу и по игре фаворитом все же является ЦСКА, даже если они играют в гостях", - сказал Гладилин "РБ Спорту".
Матч 16-го тура РПЛ между "Спартаком" и ЦСКА состоится 22 ноября. Игра пройдет на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.
На данный момент красно-белые находятся на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 25-ю баллами в своем активе. Команда одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения в лиге.
"Армейцы" располагаются на 2-й строчке в РПЛ, набрав 33 очка в 15-ти матчах. Подопечные Фабио Челестини одержали 10 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения в чемпионате.
Фото: "Чемпионат"