Согласно информации источника, футболисты Владислав Сарвели, Никита Салтыков и Данила Годяев покинут "Локомотив" зимой. Кто-то из игроков будет продан в другой клуб, кто-то - отправлен в аренду.
Владислав Сарвели стал игроком "железнодорожников" в начале июля 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Данила Годяев является воспитанником "Локомотива". 21-летний полузащитник принял участие в 5-ти встречах клуба в сезоне-2025/2026.
Никита Салтыков перешел в московский клуб в начале января 2024 года. Левый вингер сыграл в 9-ти матчах в текущем сезоне, голевыми действиями не отличился.
Источник: "Чемпионат"
Три футболиста покинут "Локомотив" зимой - источник
Фото: ФК "Локомотив"