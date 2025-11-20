Матчи Скрыть

Три футболиста покинут "Локомотив" зимой - источник

Три футболиста московского "Локомотива" покинут клуб в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"
Согласно информации источника, футболисты Владислав Сарвели, Никита Салтыков и Данила Годяев покинут "Локомотив" зимой. Кто-то из игроков будет продан в другой клуб, кто-то - отправлен в аренду.

Владислав Сарвели стал игроком "железнодорожников" в начале июля 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Данила Годяев является воспитанником "Локомотива". 21-летний полузащитник принял участие в 5-ти встречах клуба в сезоне-2025/2026.

Никита Салтыков перешел в московский клуб в начале января 2024 года. Левый вингер сыграл в 9-ти матчах в текущем сезоне, голевыми действиями не отличился.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится