"Во-первых, надо реабилитироваться перед болельщиками за недавнее поражение. Предсказать итог этого матча сложно. Была пауза на сборные, у "Спартака" сменился тренер. В дерби всея Руси фаворитов нет", - сказал Ледяхов Legalbet.
Матч 16-го тура РПЛ между московскими "Спартаком" и ЦСКА состоится 22 ноября. Встреча пройдет на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.
На данный момент "армейцы" занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка. Красно-белые находятся на шестой строчке с 25-ю баллами в своем активе.
Экс-игрок "Спартака": клубу надо реабилитироваться перед болельщиками в матче с ЦСКА
Фото: ФК ЦСКА