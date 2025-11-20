Матчи Скрыть

Экс-игрок "Спартака": клубу надо реабилитироваться перед болельщиками в матче с ЦСКА

Бывший футболист "Спартака" Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча команды против ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА
"Во-первых, надо реабилитироваться перед болельщиками за недавнее поражение. Предсказать итог этого матча сложно. Была пауза на сборные, у "Спартака" сменился тренер. В дерби всея Руси фаворитов нет", - сказал Ледяхов Legalbet.

Матч 16-го тура РПЛ между московскими "Спартаком" и ЦСКА состоится 22 ноября. Встреча пройдет на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.

На данный момент "армейцы" занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка. Красно-белые находятся на шестой строчке с 25-ю баллами в своем активе.

