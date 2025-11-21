Матчи Скрыть

Полузащитник ЦСКА: должны побеждать "Спартак" в дерби

Полузащитник ЦСКА Матия Попович поделился мнением о предстоящей игре против "Спартака" в 16-м туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Конечно, мы должны побеждать "Спартак" в предстоящем дерби. Мне сложно сравнить это противостояние с каким-то итальянским. Я помню прошлое дерби, и мне оно очень понравилось. Очень жду наших фанатов и хочу, чтобы они поскорее вернулись на стадионы", - сказал Попович в интервью "Матч ТВ".

Матия Попович в текущем сезоне сыграл в составе "армейцев" четыре игры во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.

После первого круга Российской Премьер-Лиги ЦСКА находится на второй позиции в турнирной таблице, имея в своём активе 33 очка. "Армейцы" уступают лидерство "Краснодару" по дополнительным показателям.

Следующую игру красно-синие проведут на выезде против московского "Спартака". Встреча состоится в субботу, 22 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.

