"Круговой получил ушиб, удар. Ничего серьезного", - приводит слова Челестини "Чемпионат".
Напомним, крайний защитник Данил Круговой вышел в стартовом составе ЦСКА на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги против "Спартака" и был заменен на 12-й минуте игры. Встреча проходила на стадионе "Лукойл Арена" и завершилась поражением "армейцев" со счетом 0:1.
В ЦСКА рассказали о состоянии здоровья Кругового
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал повреждение защитника Данила Кругового в матче 16-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:1).
