Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
АхматЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
1 - 1 1 1
Спартак КостромаЗавершен
Чайка
2 - 4 2 4
НефтехимикЗавершен
Арсенал Тула
1 - 1 1 1
ЧерноморецЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 2 0 2
ЧелсиЗавершен
Ливерпуль
0 - 3 0 3
Ноттингем ФорестЗавершен
Борнмут
2 - 2 2 2
Вест ХэмЗавершен
Фулхэм
1 - 0 1 0
СандерлендЗавершен
Брайтон
2 - 1 2 1
БрентфордЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 2 0 2
Кристал ПэласЗавершен
Ньюкасл
2 - 1 2 1
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 1 0 1
СельтаЗавершен
Барселона
4 - 0 4 0
АтлетикЗавершен
Осасуна
1 - 3 1 3
Реал СосьедадЗавершен
Вильярреал
0 - 0 0 0
Мальорка1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
0 - 3 0 3
БолоньяЗавершен
Кальяри
3 - 3 3 3
ДженоаЗавершен
Фиорентина
1 - 1 1 1
ЮвентусЗавершен
Наполи
0 - 0 0 0
Аталанта1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
0 - 3 0 3
Боруссия МЗавершен
Боруссия Д
3 - 3 3 3
ШтутгартЗавершен
Вольфсбург
1 - 3 1 3
БайерЗавершен
Бавария
6 - 2 6 2
ФрайбургЗавершен
Аугсбург
1 - 0 1 0
ГамбургЗавершен
Кельн
3 - 4 3 4
АйнтрахтЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
1 - 0 1 0
СтрасбургЗавершен
Ренн
4 - 1 4 1
МонакоЗавершен
ПСЖ
23:05
ГаврНе начат

В ЦСКА рассказали о состоянии здоровья Кругового

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал повреждение защитника Данила Кругового в матче 16-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:1).
Фото: ПФК ЦСКА
"Круговой получил ушиб, удар. Ничего серьезного", - приводит слова Челестини "Чемпионат".

Напомним, крайний защитник Данил Круговой вышел в стартовом составе ЦСКА на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги против "Спартака" и был заменен на 12-й минуте игры. Встреча проходила на стадионе "Лукойл Арена" и завершилась поражением "армейцев" со счетом 0:1.

