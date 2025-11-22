Матчи Скрыть

Бывший арбитр разобрал спорный эпизод с неназначенным пенальти в дерби "Спартак" - ЦСКА

Экс-судья ФИФА Алексей Матюнин прокомментировал решение Сергея Карасева не поставить пенальти в ворота ЦСКА.
Фото: РФС
- На повторе мы видим, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев очевидно сыграл в мяч. Однако мяч после этого не поменял направление. На мой взгляд, это 11-метровый удар по аналогии с рикошетом: если от тела мяч попадает в руку, не поменяв траекторию, это наказывается пенальти. Здесь такой же случай, как я уже и сказал ранее. Поэтому главный вопрос: зачем ВАР позвал судью к монитору? Момент не выглядит очевидным. Возможно, звали на трактовку, и здесь всё зависит от конкретных рекомендаций, которые есть у судей.

Сегодня, 22 ноября, состоялся матч между "Спартаком" и ЦСКА в 16-м туре Российской Премьер-Лиги. Московское дерби проходило на стадионе "Лукойл Арена" и закончилось минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный мяч записал на свой счет на 43-й минуте вингер Игорь Дмитриев.

На 57-й минуте в штрафной "армейцев" случился спорный эпизод. В результате борьбы с защитником Игорем Дивеевым упал хавбек красно-белых Роман Зобнин. Главный арбитр встречи Сергей Карасев указал на одиннадцатиметровую отметку. Однако после вмешательства ВАР судья изменил решение, посчитав, что Дивеев сыграл в мяч.

"Спартак" по итогам тура набрал 28 очков и остался на шестом месте в турнирной таблице.

Источник: "Сетевое издание СП"

