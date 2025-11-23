"Что касается "Динамо", то Гусеву дают шанс сейчас. И это правильно. Куда еще может пойти Личка, если говорить о клубах РПЛ? Думаю, что он хочет пойти только в топ-клуб. После "Динамо" он не согласится на предложение от команды, которая будет бороться за выживание или же будет всегда находиться в середине турнирной таблицы", - приводит слова Терехина "РБ Спорт".
Марцел Личка был главным тренером московского "Динамо" с лета 2023 года по май текущего года. Под руководством чешского специалиста бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России. Ранее Марцел Личка был отправлен в отставку с пост главного тренера турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк".
Ранее столичное "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев, который уже занимал эту должность после отставки Марцела Лички.
Экс-игрок "Динамо": Личка пойдет только в топ-клуб РПЛ
Фото: ФК "Динамо"