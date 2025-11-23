Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
РостовЗавершен
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
ЗенитЗавершен
Динамо
17:30
Динамо МхНе начат
Локомотив
19:45
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Уфа
0 - 4 0 4
ФакелЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 0 0
СКА-Хабаровск1 тайм
Шинник
0 - 0 0 0
Сокол1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
0 - 0 0 0
Астон Вилла1 тайм
Арсенал
19:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
Райо Вальекано2 тайм
Бетис
18:15
ЖиронаНе начат
Хетафе
20:30
АтлетикоНе начат
Эльче
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ПармаЗавершен
Кремонезе
0 - 0 0 0
Рома1 тайм
Лацио
20:00
ЛеччеНе начат
Интер
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
17:30
ВердерНе начат
Санкт-Паули
19:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Осер
0 - 0 0 0
Лион1 тайм
Тулуза
19:15
АнжеНе начат
Брест
19:15
МетцНе начат
Нант
19:15
ЛорьянНе начат
Лилль
22:45
ПарижНе начат

Экс-игрок "Динамо": Личка пойдет только в топ-клуб РПЛ

Экс-игрок "Динамо" Олег Терехин высказался о возможном возвращении Марцела Лички в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Что касается "Динамо", то Гусеву дают шанс сейчас. И это правильно. Куда еще может пойти Личка, если говорить о клубах РПЛ? Думаю, что он хочет пойти только в топ-клуб. После "Динамо" он не согласится на предложение от команды, которая будет бороться за выживание или же будет всегда находиться в середине турнирной таблицы", - приводит слова Терехина "РБ Спорт".

Марцел Личка был главным тренером московского "Динамо" с лета 2023 года по май текущего года. Под руководством чешского специалиста бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России. Ранее Марцел Личка был отправлен в отставку с пост главного тренера турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк".

Ранее столичное "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев, который уже занимал эту должность после отставки Марцела Лички.

