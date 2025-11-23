Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
РостовЗавершен
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
ЗенитЗавершен
Динамо
3 - 0 3 0
Динамо МхЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
Краснодар2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Уфа
0 - 4 0 4
ФакелЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Арсенал
4 - 1 4 1
Тоттенхэм2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
Райо ВальеканоЗавершен
Бетис
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Хетафе
0 - 0 0 0
Атлетико1 тайм
Эльче
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
1 - 2 1 2
ПармаЗавершен
Кремонезе
1 - 3 1 3
РомаЗавершен
Лацио
1 - 0 1 0
Лечче2 тайм
Интер
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
2 - 0 2 0
ВердерЗавершен
Санкт-Паули
0 - 1 0 1
Унион2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Осер
0 - 0 0 0
ЛионЗавершен
Тулуза
0 - 1 0 1
АнжеЗавершен
Брест
3 - 2 3 2
МетцЗавершен
Нант
1 - 1 1 1
ЛорьянЗавершен
Лилль
22:45
ПарижНе начат

В "Динамо" рассказали, когда Миранчук может вернуться на поле

И.о. главного тренера "Динамо" Ролан Гусев сообщил, когда полузащитник Антон Миранчук начнет тренировки на поле.
Фото: ФК "Динамо"
"Думаю, Миранчука мы увидим на поле в этом году. Как мне сказали, он вот?вот начнет тренироваться в общей группе", - передает слова Гусева "Матч ТВ".

Напомним, Антон Миранчук получил травму в матче 12-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" (2:2). Атакующий полузащитник пропустил четыре последние игры бело-голубых в РПЛ.

В этом сезоне 30-летний хавбек принял участие в 10 встречах за московскую команду и отметился тремя голевыми передачами.

