В "Динамо" рассказали, когда Миранчук может вернуться на поле

"Думаю, Миранчука мы увидим на поле в этом году. Как мне сказали, он вот?вот начнет тренироваться в общей группе", - передает слова Гусева "Матч ТВ".
Напомним, Антон Миранчук получил травму в матче 12-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" (2:2). Атакующий полузащитник пропустил четыре последние игры бело-голубых в РПЛ.
В этом сезоне 30-летний хавбек принял участие в 10 встречах за московскую команду и отметился тремя голевыми передачами.
И.о. главного тренера "Динамо" Ролан Гусев сообщил, когда полузащитник Антон Миранчук начнет тренировки на поле.
Фото: ФК "Динамо"