Игрок "Локомотива" Ньямси высказался о ничьей в матче с "Краснодаром"

Вчера, 23 ноября, команды разошлись миром на московской "РЖД Арене" — 1:1.
"Одно очко с таким соперником — это хорошее достижение. Это важный для нас результат. Конечно, хотелось забить второй мяч, но счет на табло. Нужно его принять", — передает слова Ньямси "Евро-Футбол.Ру".
За "Локомотив" отличился Александр Руденко (11'), в составе "Краснодара" гол забил Дуглас Аугусто (15'). Краснодарцы остались лидерами турнирной таблицы РПЛ с 34 очками, "Локо" сохранил за собой четвертую строчку, где теперь располагается с 31 баллом в активе.
Впереди команды ждут кубковые матчи. 26 ноября "Краснодар" сыграет дома с "Оренбургом", а "Локомотив" примет на своем поле "Спартак" в рамках ответных игр 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Локомотив"