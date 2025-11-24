Матчи Скрыть

Первая лига

2025/26
Ротор
19:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Эспаньол
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Торино
20:30
КомоНе начат
Сассуоло
22:45
ПизаНе начат

Тормена: "Краснодар" играл лучше "Локомотива" и заслуживал победы

Защитник "Краснодара" Витор Тормена оценил матч 16 тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"
"По моему мнению, в прошедшем матче "Краснодар" играл лучше "Локомотива" и заслуживал победы. На мой взгляд, нам удалось показать себя достаточно хорошо в этой встрече, несмотря на то, что поле было далеко не в самом лучшем состоянии", - цитирует Тормену "РБ Спорт".

В воскресенье, 23 ноября, "Краснодар" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" (1:1) в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги. После 16 сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 34 набранными очками. В следующем туре чемпионата России команда Мурада Мусаева примет на домашнем стадионе самарские "Крылья Советов". Напомним, что "быки" являются действующими чемпионами России.

