"По моему мнению, в прошедшем матче "Краснодар" играл лучше "Локомотива" и заслуживал победы. На мой взгляд, нам удалось показать себя достаточно хорошо в этой встрече, несмотря на то, что поле было далеко не в самом лучшем состоянии", - цитирует Тормену "РБ Спорт".
В воскресенье, 23 ноября, "Краснодар" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" (1:1) в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги. После 16 сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 34 набранными очками. В следующем туре чемпионата России команда Мурада Мусаева примет на домашнем стадионе самарские "Крылья Советов". Напомним, что "быки" являются действующими чемпионами России.
Тормена: "Краснодар" играл лучше "Локомотива" и заслуживал победы
Защитник "Краснодара" Витор Тормена оценил матч 16 тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"