Умер обладатель Кубка СССР с "Динамо" Сергей Крестенко

Бывший футболист воронежского "Факела" и московского "Динамо", обладатель Кубка СССР Сергей Крестенко умер в возрасте 69 лет.
Фото: ФК "Факел"
"Вчера вечером из жизни ушёл Сергей Крестененко – представитель Союза ветеранов клуба, большой игрок и тренер. Приносим искренние соболезнования родным и близким Сергея Васильевича, а также всем болельщикам футбольного клуба "Факел"..." — говорится в сообщении пресс-службы "Факела".

Крестененко было 69 лет. За время своей спортивной карьеры он играл в московском "Торпедо", "Локомотиве", "Спартаке" и "Динамо", в составе которого стал обладателем Кубка СССР 1977 года. Вместе с красно-белыми он выигрывал серебряные медали чемпионата СССР в 1981 году. Также Крестененко выступал за воронежский "Факел", в котором после завершения карьеры игрока работал тренером с 2002 по 2008 год.

