Агент Чернова высказался о возможном возвращении защитника в "Спартак" зимой

Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника Никиты Чернова, высказался о возможном возвращении своего клиента в "Спартак".
"Возможно ли возвращение Никиты в "Спартак" зимой? Возможно. Оно рассматривается", - приводит слова Шпинева "Матч ТВ".

Никита Чернов в летнее трансферное окно перешел из московского "Спартака" в самарские "Крылья Советов" на правах аренды. Центральный защитник провел за самарцев в текущем сезоне 12 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч.

После 16 сыгранных туров команда Магомеда Адиева занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ с 17 набранными очками.

