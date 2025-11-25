"Возможно ли возвращение Никиты в "Спартак" зимой? Возможно. Оно рассматривается", - приводит слова Шпинева "Матч ТВ".
Никита Чернов в летнее трансферное окно перешел из московского "Спартака" в самарские "Крылья Советов" на правах аренды. Центральный защитник провел за самарцев в текущем сезоне 12 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч.
После 16 сыгранных туров команда Магомеда Адиева занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ с 17 набранными очками.
Агент Чернова высказался о возможном возвращении защитника в "Спартак" зимой
Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника Никиты Чернова, высказался о возможном возвращении своего клиента в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"