В "Целе" отказали "Спартаку" в переговорах с Риерой

"Никто к нам не приезжал, никого мы не видели. "Спартак" интересовался - отказали всем: и "Црвене Звезде", и "Спартаку", и загребскому "Динамо". У нас нет такого, что мы готовы своего тренера отпустить даже за компенсацию. Нечего обсуждать", - сказал Голубин в интервью "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появлялась информация, что спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао и генеральный директор клуба Сергей Некрасов провели встречу в Словении для того, чтобы убедить руководство "Целе" отпустить Альберто Риеру.
Испанский специалист возглавляет команду с лета 2024 года. После 16 туров словенского чемпионата "Целе" лидирует в турнирной таблице с 39 набранными очками.
Напомним, что 11 ноября московский "Спартак" объявил о расторжении контракта с Деяном Станковичем по обоюдному согласию. Сейчас временно исполняющим обязанности главного тренера является Вадим Романов. Под его руководством команда выиграла дерби против ЦСКА (1:0). Единственный гол в матче забил полузащитник команды Игорь Дмитриев.
После 16 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 баллов.
Фото: ФК "Целе"