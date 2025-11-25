Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
0 - 1 0 1
Балтика1 тайм
Арсенал Тула
20:30
РубинНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аякс
20:45
БенфикаНе начат
Галатасарай
20:45
ЮнионНе начат
Наполи
23:00
КарабахНе начат
Манчестер Сити
23:00
БайерНе начат
Марсель
23:00
НьюкаслНе начат
Челси
23:00
БарселонаНе начат
Славия
23:00
АтлетикНе начат
Боруссия Д
23:00
ВильярреалНе начат
Буде-Глимт
23:00
ЮвентусНе начат

В "Целе" отказали "Спартаку" в переговорах с Риерой

Спортивный директор "Целе" Геннадий Голубин прокомментировал интерес московского "Спартака" к главному тренеру команды Альберто Риере.
Фото: ФК "Целе"
"Никто к нам не приезжал, никого мы не видели. "Спартак" интересовался - отказали всем: и "Црвене Звезде", и "Спартаку", и загребскому "Динамо". У нас нет такого, что мы готовы своего тренера отпустить даже за компенсацию. Нечего обсуждать", - сказал Голубин в интервью "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появлялась информация, что спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао и генеральный директор клуба Сергей Некрасов провели встречу в Словении для того, чтобы убедить руководство "Целе" отпустить Альберто Риеру.

Испанский специалист возглавляет команду с лета 2024 года. После 16 туров словенского чемпионата "Целе" лидирует в турнирной таблице с 39 набранными очками.

Напомним, что 11 ноября московский "Спартак" объявил о расторжении контракта с Деяном Станковичем по обоюдному согласию. Сейчас временно исполняющим обязанности главного тренера является Вадим Романов. Под его руководством команда выиграла дерби против ЦСКА (1:0). Единственный гол в матче забил полузащитник команды Игорь Дмитриев.

После 16 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 баллов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится