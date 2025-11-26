"Хотел бы попасть в еврокубки с "Акроном", если бы российским клубам разрешили там участвовать. Пока нет международных матчей, хочется забраться как можно выше в таблице РПЛ", - сказал Савичев в интервью "РБ Спорт".
Константин Савичев в текущем сезоне принял участие в 14 играх за тольяттинскую команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
После 16 сыгранных туров РПЛ "Акрон" занимает восьмую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 21 очко.
В следующем туре подопечные Заурбека Тедеева сыграют против "Пари НН". Игра пройдёт в субботу, 29 ноября.
Защитник "Акрона": хотел бы попасть с командой в еврокубки
Фото: ФК "Акрон"