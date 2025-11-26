Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
1 - 0 1 0
Оренбург1 тайм
ЦСКА
0 - 1 0 1
Динамо Мх1 тайм
Нефтехимик
20:30
РостовНе начат
Локомотив
20:30
СпартакНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Пафос
20:45
МонакоНе начат
Копенгаген
20:45
КайратНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
БрюггеНе начат
Арсенал
23:00
БаварияНе начат
Олимпиакос
23:00
Реал МадридНе начат
Атлетико
23:00
ИнтерНе начат
ПСЖ
23:00
ТоттенхэмНе начат
Ливерпуль
23:00
ПСВНе начат
Айнтрахт
23:00
АталантаНе начат

Защитник "Акрона": хотел бы попасть с командой в еврокубки

Защитник "Акрона" Константин Савичев поделился своими целями в профессиональной карьере.
Фото: ФК "Акрон"
"Хотел бы попасть в еврокубки с "Акроном", если бы российским клубам разрешили там участвовать. Пока нет международных матчей, хочется забраться как можно выше в таблице РПЛ", - сказал Савичев в интервью "РБ Спорт".

Константин Савичев в текущем сезоне принял участие в 14 играх за тольяттинскую команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

После 16 сыгранных туров РПЛ "Акрон" занимает восьмую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 21 очко.

В следующем туре подопечные Заурбека Тедеева сыграют против "Пари НН". Игра пройдёт в субботу, 29 ноября.

