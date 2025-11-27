Галактионов высказался о переговорах Баринова с "Локомотивом"

"Информационные вбросы по поводу Баринова в день матчей происходят уже не в первый раз. Дима — наш капитан, лидер команды, один из основных игроков. Я очень надеюсь, что конструктивные переговоры по его контракту будут продолжаться и точки соприкосновения будут найдены", — приводит слова Галактионов пресс-служба "Локомотива".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Локомотив" прекратил переговоры с Дмитрием Бариновым по новому контракту. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до конца текущего сезона. Баринов является воспитанником академии "Локомотива". Полузащитник дебютировал за железнодорожников в сезоне-2014/15.
В среду, 26 ноября "Локомотив" на своем поле уступил "Спартаку" в ответном четвертьфинальном матче Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:3. Тем самым команда Михаила Галактионова вылетела в Путь регионов и на следующем этапе сыграет с тульским "Арсеналом".
Фото: "Чемпионат"