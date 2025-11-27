Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
КАМАЗ
18:00
Крылья СоветовНе начат
Динамо
20:30
ЗенитНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Рома
20:45
МидтьюлландНе начат
Астон Вилла
20:45
Янг БойзНе начат
Ракув
20:45
РапидНе начат
Фейеноорд
20:45
СелтикНе начат
Фенербахче
20:45
ФеренцварошНе начат
Виктория П
20:45
ФрайбургНе начат
Лудогорец
20:45
СельтаНе начат
Порту
20:45
НиццаНе начат
ПАОК
20:45
БраннНе начат
Лилль
20:45
Динамо ЗагребНе начат
Гоу Эхед Иглс
23:00
ШтутгартНе начат
Рейнджерс
23:00
БрагаНе начат
Панатинаикос
23:00
ШтурмНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
ЛионНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МальмёНе начат
Генк
23:00
БазельНе начат
Бетис
23:00
УтрехтНе начат
Болонья
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Црвена Звезда
23:00
ФКСБНе начат

Лига конференций УЕФА

Хамрун Спартанс
20:45
ЛинкольнНе начат
АЗ Алкмар
20:45
ШелбурнНе начат
Зриньски
20:45
ХеккенНе начат
Слован
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Лех
20:45
ЛозаннаНе начат
Университатя Крайова
20:45
МайнцНе начат
Омония
20:45
Динамо КиевНе начат
Сигма
20:45
ЦелеНе начат
Ягеллония
23:00
КуПСНе начат
Дрита
23:00
ШкендияНе начат
Страсбург
23:00
Кристал ПэласНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
ШахтерНе начат
Легия
23:00
СпартаНе начат
Абердин
23:00
НоаНе начат
Фиорентина
23:00
АЕК АфиныНе начат
Риека
23:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Брейдаблик
23:00
СамсунспорНе начат

Галактионов высказался о переговорах Баринова с "Локомотивом"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов заявил, что надеется на продление контракта клуба с его капитаном Дмитрием Бариновым.
Фото: "Чемпионат"
"Информационные вбросы по поводу Баринова в день матчей происходят уже не в первый раз. Дима — наш капитан, лидер команды, один из основных игроков. Я очень надеюсь, что конструктивные переговоры по его контракту будут продолжаться и точки соприкосновения будут найдены", — приводит слова Галактионов пресс-служба "Локомотива".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Локомотив" прекратил переговоры с Дмитрием Бариновым по новому контракту. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до конца текущего сезона. Баринов является воспитанником академии "Локомотива". Полузащитник дебютировал за железнодорожников в сезоне-2014/15.

В среду, 26 ноября "Локомотив" на своем поле уступил "Спартаку" в ответном четвертьфинальном матче Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:3. Тем самым команда Михаила Галактионова вылетела в Путь регионов и на следующем этапе сыграет с тульским "Арсеналом".

