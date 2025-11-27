Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
КАМАЗ
18:00
Крылья СоветовНе начат
Динамо
20:30
ЗенитНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Рома
20:45
МидтьюлландНе начат
Астон Вилла
20:45
Янг БойзНе начат
Ракув
20:45
РапидНе начат
Фейеноорд
20:45
СелтикНе начат
Фенербахче
20:45
ФеренцварошНе начат
Виктория П
20:45
ФрайбургНе начат
Лудогорец
20:45
СельтаНе начат
Порту
20:45
НиццаНе начат
ПАОК
20:45
БраннНе начат
Лилль
20:45
Динамо ЗагребНе начат
Гоу Эхед Иглс
23:00
ШтутгартНе начат
Рейнджерс
23:00
БрагаНе начат
Панатинаикос
23:00
ШтурмНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
ЛионНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МальмёНе начат
Генк
23:00
БазельНе начат
Бетис
23:00
УтрехтНе начат
Болонья
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Црвена Звезда
23:00
ФКСБНе начат

Лига конференций УЕФА

Хамрун Спартанс
20:45
ЛинкольнНе начат
АЗ Алкмар
20:45
ШелбурнНе начат
Зриньски
20:45
ХеккенНе начат
Слован
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Лех
20:45
ЛозаннаНе начат
Университатя Крайова
20:45
МайнцНе начат
Омония
20:45
Динамо КиевНе начат
Сигма
20:45
ЦелеНе начат
Ягеллония
23:00
КуПСНе начат
Дрита
23:00
ШкендияНе начат
Страсбург
23:00
Кристал ПэласНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
ШахтерНе начат
Легия
23:00
СпартаНе начат
Абердин
23:00
НоаНе начат
Фиорентина
23:00
АЕК АфиныНе начат
Риека
23:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Брейдаблик
23:00
СамсунспорНе начат

На стадионе "Спартака" проходит церемония прощания с Симоняном

На стадионе "Лукойл Арена" в Москве проходит церемония прощения с олимпийским чемпионом 1956 года Никитой Симоняном, ушедшем из жизни в возрасте 99-ти лет.
Фото: "Чемпионат"
"На церемонии в том числе присутствуют генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, президент РПЛ Александр Алаев, гендиректор "Спартака" Сергей Некрасов, почетный президент РФС Вячеслав Колосков и другие", – говорится в сообщении "Матч ТВ".

Никита Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. Его похоронят в четверг, 27 ноября на Ваганьковском кладбище

За время спортивной карьеры Симонян выступал в московском "Спартаке", вместе с которым четыре раза выигрывал чемпионат СССР, а также дважды становился обладателем Кубка страны. В качестве тренера красно-белых он четыре раза завоевывал Кубок СССР и трижды приводил команду к победе в чемпионате. Кроме того, он является лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 160 голов. В 1956 году Симонян стал золотым призером Олимпийских игр вместе со сборной СССР.

