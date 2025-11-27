На стадионе "Спартака" проходит церемония прощания с Симоняном

На стадионе "Лукойл Арена" в Москве проходит церемония прощения с олимпийским чемпионом 1956 года Никитой Симоняном, ушедшем из жизни в возрасте 99-ти лет.

Фото: "Чемпионат"





Никита Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. Его похоронят в четверг, 27 ноября на Ваганьковском кладбище



За время спортивной карьеры Симонян выступал в московском "Спартаке", вместе с которым четыре раза выигрывал чемпионат СССР, а также дважды становился обладателем Кубка страны. В качестве тренера красно-белых он четыре раза завоевывал Кубок СССР и трижды приводил команду к победе в чемпионате. Кроме того, он является лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 160 голов. В 1956 году Симонян стал золотым призером Олимпийских игр вместе со сборной СССР. "На церемонии в том числе присутствуют генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, президент РПЛ Александр Алаев, гендиректор " Спартака " Сергей Некрасов, почетный президент РФС Вячеслав Колосков и другие", – говорится в сообщении " Матч ТВ ".