Футболисты "Спартака" приехали на церемонию прощания с Симоняном
Игроки "Спартака" приехали на "Лукойл Арену", где проходит прощание с легендой клуба Никитой Симоняном.
Никита Симонян ушел из жизни в возрасте 99-ти лет 23 ноября. Его похоронят на Ваганьковском кладбище в четверг, 27 ноября.
Симонян является лучшим бомбардиром в истории "Спартака" с 160 голами. За время спортивной карьеры он завоевал золото олимпийских игр 1956 в составе сборной СССР. Вместе со "Спартаком" Симонян четырежды становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок СССР. В роли тренера он три раза приводил московскую команду к победе в чемпионате СССР и четыре раза – в Кубке страны. С 1992 года Симонян являлся первым вице-президентом Российского Футбольного Союза.