Об этом сообщает пресс-служба сборной России по футболу.
Церемония прощания с легендой "Спартака" проходит на домашней арене красно-белых в Москве в четверг, 27 ноября. В этот же день Никиту Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище. О его смерти стало известно в воскресенье, 23 ноября. Футболист ушел из жизни в возрасте 99-ти лет.
Симонян является четырехкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка страны вместе со "Спартаком". В составе сборной СССР он выигрывал олимпийские игры 1956 года. По сей день Симонян является лучшим бомбардиром в истории красно-белых, забив 160 голов. В роли тренера московской команды он три раза завоевывал титул чемпиона СССР и четырежды становился обладателем Кубка страны. С 1992 года Симонян был первым вице-президентом РФС.
Карпин посетил церемонию прощания с Симоняном
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прибыл на "Лукойл Арену", где проходит прощание с Никитой Симоняном, ушедшем в возрасти 99-ти лет.
Фото: сборная России