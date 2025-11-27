Круговой: Челестини сказал, что доволен нашей игрой в дерби со "Спартаком"

— Был ли разговор с Челестини после поражения от "Спартака", есть видео из раздевалки ЦСКА с мотивационной речью Фабио.
— То, что вы видели, то и было. Ещё был разговор на тренировке. Челестини сказал, что мы провели хороший матч, и он полностью доволен нами, - приводит слова Кругового "Чемпионат".
В 16 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на выезде уступил московскому "Спартаку" со счетом 0:1, автором единственного забитого мяча стал полузащитник красно-белых Игорь Дмитриев.
После 16 сыгранных туров команда Фабио Челестини располагается на 2 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 33 набранными очками в своем активе. Красно-белые занимают 6 место в таблице с 28 баллами в своем активе.
Фото: ПФК ЦСКА