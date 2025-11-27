Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
КАМАЗ
18:00
Крылья СоветовНе начат
Динамо
20:30
ЗенитНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Рома
20:45
МидтьюлландНе начат
Астон Вилла
20:45
Янг БойзНе начат
Ракув
20:45
РапидНе начат
Фейеноорд
20:45
СелтикНе начат
Фенербахче
20:45
ФеренцварошНе начат
Виктория П
20:45
ФрайбургНе начат
Лудогорец
20:45
СельтаНе начат
Порту
20:45
НиццаНе начат
ПАОК
20:45
БраннНе начат
Лилль
20:45
Динамо ЗагребНе начат
Гоу Эхед Иглс
23:00
ШтутгартНе начат
Рейнджерс
23:00
БрагаНе начат
Панатинаикос
23:00
ШтурмНе начат
Маккаби Тель-Авив
23:00
ЛионНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МальмёНе начат
Генк
23:00
БазельНе начат
Бетис
23:00
УтрехтНе начат
Болонья
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Црвена Звезда
23:00
ФКСБНе начат

Лига конференций УЕФА

Хамрун Спартанс
20:45
ЛинкольнНе начат
АЗ Алкмар
20:45
ШелбурнНе начат
Зриньски
20:45
ХеккенНе начат
Слован
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Лех
20:45
ЛозаннаНе начат
Университатя Крайова
20:45
МайнцНе начат
Омония
20:45
Динамо КиевНе начат
Сигма
20:45
ЦелеНе начат
Ягеллония
23:00
КуПСНе начат
Дрита
23:00
ШкендияНе начат
Страсбург
23:00
Кристал ПэласНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
ШахтерНе начат
Легия
23:00
СпартаНе начат
Абердин
23:00
НоаНе начат
Фиорентина
23:00
АЕК АфиныНе начат
Риека
23:00
АЕК ЛарнакаНе начат
Брейдаблик
23:00
СамсунспорНе начат

Круговой: Челестини сказал, что доволен нашей игрой в дерби со "Спартаком"

Защитник ЦСКА Данил Круговой заявил, что Фабио Челестини остался доволен командой после матче 16 тура РПЛ со "Спартаком" (0:1).
Фото: ПФК ЦСКА
— Был ли разговор с Челестини после поражения от "Спартака", есть видео из раздевалки ЦСКА с мотивационной речью Фабио.

— То, что вы видели, то и было. Ещё был разговор на тренировке. Челестини сказал, что мы провели хороший матч, и он полностью доволен нами, - приводит слова Кругового "Чемпионат".

В 16 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на выезде уступил московскому "Спартаку" со счетом 0:1, автором единственного забитого мяча стал полузащитник красно-белых Игорь Дмитриев.

После 16 сыгранных туров команда Фабио Челестини располагается на 2 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 33 набранными очками в своем активе. Красно-белые занимают 6 место в таблице с 28 баллами в своем активе.

