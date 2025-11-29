"Мы и тренеры — одна команда, стараемся выйти из той ситуации, в которой оказались. Последние матчи показали, что мы как единое целое", — приводит слова Марина "Матч ТВ".
После 16-ти прошедших туров чемпионата России "Крылья Советов" занимают 11-е место в турнирной таблице. В активе команды 17 очков. Последний матч РПЛ с "Ростовом" завершился победой команды из Самары со счет 2:0.
В 17-м туре Российской Премьер-Лиги "Крылья Советов" встретятся с "Краснодаром". Матч состоится на домашней арене "быков" в воскресенье, 30 ноября. Начало встречи – в 14:00 по московскому времени.
Полузащитник "Крыльев" высказался о турнирном положении команды
Фото: ПФК "Крылья Советов"